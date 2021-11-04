Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Лига Европы

На групповой стадии второго по значимости европейского клубного турнира начинается второй круг. Два московских клуба подходят к нему не в самом лучшем положении. «Локомотив» и «Спартак» идут на последних местах в своих группах, и предстоящие выезды в Стамбул и Лестер соответственно могут для них стать чуть ли не последними шансами побороться за выход в плей-офф. В случае поражений «Локомотива» от «Галатасарая», а «Спартака» от «Лестера» максимум, на что смогут рассчитывать российские команды, — это третьи места в своих квартетах и попадание в весеннюю часть Лиги конференций.

4 ноября: 20:45, стадион «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» (Стамбул, Турция); 23:00, стадион «Кинг Пауэр — Уолкерс» (Лестер, Англия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. 14-й тур

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В новейшей истории отечественного футбола противостояние «Спартака» и «Локомотива» — одно из самых статусных московских дерби. В прошлом сезоне оно по-настоящему соответствовало этому статусу, поскольку чемпионат прославленные команды закончили в призовой тройке: спартаковцы стали вторыми, а «Локо» — третьим. Сейчас разница в классе более существенная. «Железнодорожники» — на втором месте и всерьез намерены бороться за медали. Они уже пережили смену главного тренера, но спад был кратковременным. «Спартак» же мучается с самого старта сезона как в игровом плане, так и из-за конфликтов между руководителями клуба. Апофеозом этого стало недавнее разгромное поражение от «Зенита» (1:7). А после него красно-белые не смогли реабилитироваться в игре с «Ростовом», упустив победу над южанами на последних секундах домашнего матча. После 13 туров команда Руя Витории застряла в середине таблицы — на девятом месте. Чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках, спартаковцам в воскресенье, 7 ноября, необходимо обыгрывать «Локомотив», который — однозначный фаворит матча.

Днем ранее пройдут две очные схватки между командами, находящимися в верхней половине таблицы. В столице между собой сойдутся еще два претендента на место в еврокубках: идущее четвертым «Динамо» примет на своем поле «Краснодар» (он — шестой). Обе команды ненамного отстают от лидирующей тройки, поэтому очная встреча для них будет иметь особое турнирное значение. Похожая ситуация — в игре между «Сочи», замыкающим тройку лидеров, и московским ЦСКА, занимающим пятое место.

6 ноября: 16:30, стадион «ВТБ Арена» (Москва); 19:00, стадион «Фишт» (Сочи). 7 ноября, 19:00, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание. Серия Гран-при. Gran Premio d'Italia

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Третий этап Гран-при изначально должен был пройти в китайском Чунцине, но из-за пандемии его отменили и перенесли в Турин. Там от России в женском одиночном катании будут участвовать действующая чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и одна из самых перспективных юниорок нашей страны Майя Хромых. В парах нас представят бронзовые призеры юниорского чемпионата мира-2020 Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, обладатели Кубка России-2019 Алина Пепелева и Роман Плешков, а в танцах на льду — четырехкратные призеры чемпионатов Европы, действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. У мужчин на лёд выйдут чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев, бронзовый призёр чемпионата мира-2018, серебряный призер Олимпиады-2018 в командном соревновании Михаил Коляда, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров – 2020 Петр Гуменник.

5 ноября, короткие программы: 17:00, женщины; 19:00, танцы на льду; 20:45, пары; 22:20, мужчины. 6 ноября, произвольные программы: 17:00, женщины; 19:10, танцы на льду; 21:05, пары; 22:45, мужчины. Арена «Палавела» (Турин, Италия). Прямые трансляции на Первом канале

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В предстоящие выходные в КХЛ ожидается сразу несколько топовых матчей. Среди них выделяются две встречи в Уфе, где в пятницу, 5 ноября, идущий третьим в Восточной конференции местный «Салават Юлаев» примет действующего обладателя Кубка Гагарина — омский «Авангард», а в воскресенье, 7 ноября, — вторую команду текущего регулярного чемпионата, челябинский «Трактор». Но самым статусным противостоянием станет воскресное армейское дерби ЦСКА и СКА. Долгие годы эта схватка оставалась главной в лиге, поскольку московский и питерский коллективы были самыми богатыми и сильнейшими по составу, подтверждая это результатами. Но сейчас, во втором сезоне с жесткими потолками зарплат, они уже не так выделяются. И если СКА всё же хорошо усилился и достаточно уверенно лидирует в Западной конференции, то ЦСКА пока проваливает сезон и идет всего лишь на шестой строчке, причем ненамного опережая ближайших преследователей. И теперь в этом армейском дерби, первом в сезоне, красно-синие попробуют реабилитироваться за многочисленные неудачи.

7 ноября, 17:00. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямая трансляция на «КХЛ Прайм»

Плавание. Чемпионат Европы на короткой воде

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joel Marklund

Стартовавшее во вторник, 2 ноября, в Казани континентальное первенство собрало немало героев летней Олимпиады в Токио. Среди них — двукратный чемпион Игр Евгений Рылов, призеры соревнований в столице Японии Климент Колесников, Иван Гирёв, Александр Красных, Мартин Малютин, а также бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Владимир Морозов. В первые два дня чемпионата Европы было разыграно 10 комплектов медалей. Соревнования закончатся в воскресенье, и в оставшиеся четыре дня награды будут разыграны еще в 32 дисциплинах.

4 ноября: 10:00–11:05, предварительные заплывы; 18:30–20:48, полуфиналы и финалы. 5 ноября: 10:00–10:59, предварительные заплывы; 18:30–20:45, полуфиналы и финалы. 6 ноября: 10:00–11:19, предварительные заплывы; 18:30–20:49, полуфиналы и финалы. 7 ноября: 10:00–10:37, предварительные заплывы; 18:30–20:30, финалы. «Дворец водных видов спорта» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Теннис. Турнир «Мастерс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До конца теннисного сезона осталось меньше месяца. В предстоящие дни завершится последний в 2021 году турнир серии «Мастерс» — она вторая по рангу после соревнований «Большого шлема». В ближайшие сутки участникам предстоит борьба за выход в четвертьфинал. Напомним, из трех предыдущих розыгрышей «Мастерса» в Париже два были выиграны российскими теннисистами. В 2018 году это сделал Карен Хачанов, а в прошлом сезоне — Даниил Медведев, который и сейчас тоже сражается за трофей.

4 ноября, 12:00–22:30, третий круг. 5 ноября, 15:00–22:30, четвертьфиналы. 6 ноября, 17:30, полуфиналы. 7 ноября, 16:00, финал. Стадион «Берси» (Париж, Франция). Прямые трансляции на Eurosport 1

Бокс. Чемпионат мира

Фото: Getty Images/Srdjan Stevanovic

Медали чемпионата мира по боксу в Сербии разыгрываются в 13 весовых категориях. В пяти из них до полуфиналов дошли российские боксеры: Ахмед Закиров (до 51 кг), Вадим Мусаев (до 71 кг), Джамбулат Бажамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг) и Марк Петровский (свыше 92 кг). Стоит отметить, что на этом первенстве планеты нет ни одного нашего спортсмена, выступавшего на Олимпиаде в Токио. Большая часть нынешнего состава сборной состоит из довольно молодых спортсменов. И те, кто доберутся до золота, станут основными претендентами на поездку в 2024 году в Париж на следующие Игры. Полуфиналы пройдут в четверг, 4 ноября, а в пятницу и субботу ожидаются финалы.

4 ноября, 15:00 и 20:00, полуфиналы. 5 и 6 ноября, 20:00, финалы. «Штарк Арена» (Белград, Сербия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Баскетбол. Евролига

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У российских клубов на международной арене дела пока идут не самым лучшим образом. Из 18 участников регулярного чемпионата в плей-офф выходят только восемь команд. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сейчас находятся на самой границе зоны плей-офф, набрав одинаковое количество очков после семи туров. «Зенит» идет восьмым, ЦСКА — девятым. Поправить ситуацию они смогут в ближайшие два дня в матчах со стамбульскими коллективами. Армейцы в четверг, 4 ноября, примут дома «Фенербахче», а клубу из Северной столицы в пятницу предстоит выезд к действующему победителю Евролиги — «Анадолу Эфес». Обе турецкие команды пребывают внизу таблицы (13-е и 14-е места соответственно), и им тоже необходимо побеждать.

Чуть выше них — казанский УНИКС, который занимает 11-е место и постепенно подбирается к первой восьмёрке. Чтобы продолжить борьбу за выход в четвертьфинал, ему надо в четверг взять верх в гостях над французским АСВЕЛом, расположившимся на пятой строчке.

4 ноября: 20:00, «Мегаспорт» (Москва); 22:00, стадион «Астробаль» (Виллербан, Франция). Прямые трансляции на «Матч! Игра» и «Матч! Страна». 5 ноября, 20:30, стадион «Синам Эрдем Доум» (Стамбул, Турция). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

«Формула-1». Гран-при Мексики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чуть более месяца и всего пять этапов осталось до окончания текущего сезона «Королевских гонок». В ближайшие выходные в Мексике продолжится противостояние лидеров общего зачета Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, идущих почти вровень друг с другом. И вновь попытается набрать свои первые очки в «Формуле-1» россиянин Никита Мазепин. Он и его партнёр по команде «Хаас» Мик Шумахер — единственные из выступающих с начала сезона пилотов, кто не заработал ни одного балла.

5 ноября, 20:30, свободная практика 1. 6 ноября: 00:00, свободная практика 2; 20:00, свободная практика 3; 23:00, квалификация. 7 ноября, 22:00, гонка. Автодром имени братьев Родригес (Мехико, Мексика). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Баскетбол. Единая лига ВТБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для российского баскетбола предстоящие выходные одной Евролигой не ограничиваются. В Единой лиге ВТБ в воскресенье состоится очная встреча двух финалистов прошлого сезона. Отыграв в четверг в Евролиге, казанский УНИКС и московский ЦСКА сойдутся друг с другом на домашнем паркете команды из Татарстана. Пока оба этих коллектива подтверждают свой статус и в текущем розыгрыше, с одинаковым количеством очков лидируя в регулярном чемпионате.

7 ноября, 14:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляция на «Матч ТВ»