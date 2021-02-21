Сила в ринге: прессинг Дацика, триумф Макса и невероятный бокс для Роя Джонса

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедший 20 февраля, собрал максимально разрешенное количество зрителей на трибунах . В боях участвовали как профессиональные боксеры, так любители, уже ставшие популярными борцами. Российский боец MMA Максим Новосёлов победил техническим нокаутом участника силового экстрима, бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова. Скандальный боец Вячеслав Дацик оказался сильнее чемпиона Камеруна Тайсона Дижона. Лучший стронгмен России Михаил Кокляев сумел «перебить» блогера, бойца ММА Артема Тарасова. А в главном поединке вечера Федор Чудинов и Айзек Чилемба выдали настоящую феерию. Прямая трансляция вечера бокса была эксклюзивно показана на РЕН ТВ.

Нокаут от «Безумного Макса»

Самый тяжелый бой карда — Максим Новоселов против Дениса Вильданова . «Самый тяжелый» в том смысле, что Новоселов на взвешивании показал 139 кг, а Вильданов — 190 кг. Новоселов — чемпион Европы по самбо 2007 года в весовой категории свыше 100 кг . Полностью реализовать себя в самбо Максу помешали проблемы с законом. Сейчас Новоселов — довольно заметная фигура для тех, кто интересуется единоборствами и самообороной: помимо борьбы он мастерски владеет холодным оружием (особенно легко управляется с топорами), а еще борется с медведями . У Максима восемь боев в ММА (5-2-1). Однако многие считали фаворитом Вильданова, чья спортивная база — пауэрлифтинг и американский футбол . Денис стал известен благодаря турниру по так называемым спортивным пощечинам «Каменные лица». Потом же он переквалифицировался в бойца — стал звездой «Битвы за хайп» (поп-ММА), а затем начал драться на голых кулаках. Обычно Вильданов весит 200 кг, но благодаря активным боксерским тренировкам перед боем с Новоселовым немного похудел.

Сила в ринге_1 Максим Новоселов во время боя с Денисом Вильдановым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В первом раунде никто из соперников не пытался форсировать события . Тяжеловесы понимали, что любой выброшенный удар может оказаться фатальным, поэтому оба пытались прощупать друг друга. Во втором — «Большой Папа» был чуточку активнее: Вильданов удачно попадал передней левой рукой. Третий отрезок явно забрал Новоселов, оформив нокдаун серией тяжелых ударов по корпусу, а в финальном четвертом раунде «Безумный Макс» нокаутировал уставшего гиганта шквалом ударов — и снова по корпусу .

— Да в принципе все шло не по моему сценарию, но далее смог перестроиться и победить. О дальнейших выступлениях по правилам бокса будем думать, — заявил Максим Новоселов сразу после победы.

Волевая «колхозка» Дацика

Вячеслав Дацик — вне всяких сомнений легенда российских единоборств. Да, он не выиграл ничего серьезного, поражений у него больше, чем побед (если верить статистическим базам Sherdog и Tapology), но эксцентричное поведение и криминальные приключения сделали из Рыжего Тарзана звезду . Он убегал из психушки, сидел в той же камере, что и Брейвик, в Норвегии (по словам Славы), получил три срока в России. В ноябре 2020-го Дацик освободился в очередной раз и, кажется, успокоился. В этом же году он подписал контракт с Федерацией бокса России. Первый соперник — Тайсон Дижон — камерунский боксер, проживающий в Санкт-Петербурге .

Сила в ринге_2 Тайсон Дижон (Камерун) за канатами после боя с Вячеславом Дациком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Они закатили яркий бой с первых секунд. Дацик постоянно прессинговал, а Тайсон хорошо работал вторым номером и эпизодами плотно попадал . Вячеслав дрался в своем стиле, выставляя голову вперед и будто специально пропуская удары. Так или иначе перед заключительным четвертым раундом он проигрывал по очкам, спасти его мог только нокаут. И он случился. Рыжий Тарзан продолжил выбрасывать размашистые удары правой рукой, один из которых достиг цели, потом Дацик добавил несколько апперкотов, и Дижон упал за канаты .

— Колхозка — это колхозка. Она непобедима. Она и в Африке колхозка, — сказал Вячеслав Дацик после боя. — Когда колхозка прилетает, встать уже нереально. В четвертом раунде он осмелел, начал идти в бой, сблизился на мою дистанцию и получил. Получилось, в принципе, красиво — как у Олежки Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом. — «Известия»). Повторил его подвиг.

Кокляев задавил Тарасова

Михаил Кокляев — лучший стронгмен России всех времен и двукратный чемпион страны по тяжелой атлетике. 29 ноября 2019 года он дебютировал в профессиональном боксе и без шансов проиграл Александру Емельяненко — нокаут в первом раунде. Поединок с блогером-самбистом Артемом Тарасовым стал для силача вторым. Тарасов прославился в апреле 2019 года, когда победил в поединке по правилам ММА Вячеслава Дацика («Рыжий Тарзан» несколько раз нарушил правила, и его дисквалифицировали).

Сила в ринге_3 Михаил Кокляев во время боя с Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Михаил на взвешивании показал 136 кг, Артем — 91 кг, и габариты на поединке сказались — когда соперники входили в клинч. Кокляев победил по очкам, при этом у него были крепкие попадания — казалось, что он близок к тому, чтобы отправить Тарасова в нокаут. Тем не менее бой прошел всю дистанцию — 4 раунда по 2 минуты.

— Я [после боя с Емельяненко] вначале дал прийти в себя семье, — сказал Михаил Кокляев после победы над Артемом Тарасовым . — Дети больше переживали, чем я. Сын учится в университете, ему там кто-то сказал... А сегодня дочка говорит: «Папа, ты боишься выходить на бой?». Я ответил: «Нет, не боюсь. Я переживаю только об одном — что это будут смотреть очень много людей». Она: «Если тебя ударят, опять все будут смеяться». Я говорю: «Да». Поэтому... дочечка, все хорошо, никто не смеялся .

Сила в ринге_4 Михаил Кокляев во время боя с Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кокляев пока не собирается бросать вызов Емельяненко — по его словам, Александр сейчас находится не в том состоянии, в котором может проводить бои.

— Это не по-джентльменски, — отметил он. — Это то же самое, если бы со мной сейчас что-то происходило нехорошее, и в тот момент Артем Тарасов бросил бы мне вызов: «Эй ты, давай выходи». Мы начали забывать, с чего начинается родина. Про это можно рассказать на 400 страниц — как у Омара Хайяма. С чего начинается родина? С порядочности, с мужества, с правильных вещей, с морали, нравственности. Емельяненко сейчас не то что... Я не имею права [бросать ему вызов]. Слухи доходят, что состояние у него не самое хорошее. Поэтому как-то так.

Рой Джонс и невероятный бокс

Главное событие вечера — бой профессионалов: Федора Чудинова и Айзека Чилембы. Поединок выдался очень интенсивным : действующий чемпион WBA Gold во втором среднем весе россиянин Чудинов работал первым номером, не давая высокому оппоненту прощупать удобную дистанцию. Тем менее малавиец Чилемба проделал прекрасную работу и на ближней дистанции. Как итог — ничья: 97-93, 95-95, 94-97.

— Уважаемые друзья, я поздравляю всех с началом сезона «Бойцовского клуба», поздравляю наших бойцов. Поздравляю всех участников, зрителей. Но пояс в этот раз не достается никому и будет ждать следующего сезона, следующего соревнования. Благо пандемия заканчивается, и я думаю, что в этом году мы сможем почаще радовать зрителей прекрасными бойцовскими шоу, — сказал генеральный директор ООО «МИЦ «Известия» Владимир Тюлин .

Сила в ринге_5 Федор Чудинов во время боя по правилам бокса с Айзеком Чилембой (Малавия) в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с Чилембой в Москву прилетел его тренер — легендарный Рой Джонс.

— Они показали невероятный бокс, — сказал он «Известиям». — Не такого результата я ожидал, но тем менее я доволен судейским вердиктом. Бой выдался действительно близким .

Этот бой стал для Чудинова 26-м в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 23 победы, из них — 16 нокаутом. На счету малавийца Чилембы было 26 побед, семь поражений и две ничьи. Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходил в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл» .