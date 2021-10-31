Взяли прокатами: российские фигуристки недосягаемы для соперниц в Канаде

В канадском Ванкувере прошел второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. И вновь российским участницам на этих соревнованиях не было равных. В женском одиночном они взяли все три призовых места — победила ожидаемо Камила Валиева, второе место у Елизаветы Туктамышевой и третье у Алены Косторной. Валиева в произвольной программе установила два мировых рекорда, а Туктамышева с Косторной порадовали всех уверенными и мощными прокатами, до которых представительницам других стран было далеко. Негативная сторона у этой истории только одна. В тени остаются другие виды фигурного катания — в танцах на льду, мужском одиночном и парном катании на этот раз россияне остались без побед. Хотя и не без медалей.

Косторная в тени

Еще перед стартом соревнований многие отмечали, что состав на Skate Canada до боли напоминает предсезонный челленджер Finlandia Trophy. Как и пару недель назад в Эспоо, от России выступали Валиева, Туктамышева и Косторная. Но мало кто мог предположить, что практически один в один сложится и итог этих стартов. Валиева выиграла и подтвердила свой абсолютно недосягаемый статус, установив два новых мировых рекорда. Она переписала свои же результаты, установленные в Финляндии. Туктамышева — вторая, но с хорошим прогрессом по баллам, восстановленной любовью судей и отличными перспективами на Олимпиаду. Это уже ее третья попытка отобраться на Игры, и хочется верить, что на этот раз у Елизаветы действительно всё получится. Она точно заслужила право выступать на главном старте четырехлетия своим упорством, трудолюбием и умением не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

Взяли прокатами Елизавета Туктамышева Фото: Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency

Косторная — только третья. И о ней хочется поподробнее. Полтора года назад Алена была безусловным номером один во всем женском одиночном. Именно ее рекорды била Валиева, причем рекорд по короткой программе принадлежит чемпионке Европы-2020 до сих пор. Правда, сама Косторная от него сейчас бесконечно далека. Даже восстановленный тройной аксель мало того, что пока нестабильный и неуверенный, но и не помогает вернуть лояльность судейской панели. Алена никогда не была номером один по технике, но всегда добирала свое оценками за артистизм. Теперь же по компонентам ее оценивают порой ниже, чем не самых звездных американок. По мнению известного тренера Инны Гончаренко, фигуристка во многом заложница той ситуации, к которой она привела себя сама.

— Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи, — отметила в беседе с «Известиями» Инна Гончаренко. — Но разве сама Косторная к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь. Сейчас ей нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей.

Еще пара слов о достижениях Валиевой. Есть стойкое ощущение, что чистый прокат ее произвольной перекрыть в современном фигурном катании едва ли реально. К слову, выступление в Ванкувере не было безупречным — Камила допустила помарку на тройном акселе.

— Валиева показала два блестящих проката и заслуженно победила, — продолжила Инна Гончаренко. — У нее интересные прокаты, безукоризненное выступление с небольшими помарками. Но у нас есть и другие девочки. Говорить, что она точно выше всех, неправильно.

Взяли прокатами Камила Валиева Фото: Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency

Теоретически конкуренцию Камиле может составить Александра Трусова, но она серьезно уступает по компонентам. Соперники Валиевой теперь не в женском одиночном, а в мужском. Если пересчитать ее баллы по мужской системе, то американцу Нэтану Чену россиянка уступит лишь один балл. Разрешите исполнять четверные в короткой — и Валиева спокойно будет бороться за медаль Олимпиады с парнями. По крайней мере отобраться на Игры ей точно будет проще.

— Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано, — сказал «Известиям» чемпион мира Сергей Шахрай. — Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает соперниц в одиночном катании. Валиева каталась под музыку «Болеро», и ей давалось всё. Она исполнила три четверных прыжка, а все остальные элементы были выполнены безукоризненно. Разве что была небольшая ошибка при выезде с тройного акселя. Но эта, назовем ее, помарка, не могла оказать существенного влияния на итоговые оценки. И совершенно не испортила впечатление от проката Камилы. Ее уже сейчас можно назвать фаворитом Игр-2022.

Нехватка стабильности

Если говорить об остальных, в Канаде порадовал разве что Евгений Семененко. Он не без ошибок, но в целом уверенно откатал две программы и заслуженно занял третье место. Спокойно мог бороться и за второе, но представитель США Джейсон Браун пользуется едва ли объяснимым авторитетом у арбитров. Без четверных прыжков, с большим количеством помарок он обошел нашего молодого фигуриста, вновь подняв ставший притчей во языцех вопрос о роли техники и артистизма в современном фигурном катании.

У Макара Игнатова всё здорово как с первым, так и со вторым. Он умеет делать редкий элемент — четверной риттбергер, а его программы всегда отличаются особой утонченностью. К сожалению, не хватает только стабильности и нужной физической подготовки. Специалисты отмечают проблемы с лишним весом и выносливостью, из-за чего он из раза в раз не может «доехать» до конца без срывов. Много надежд было на Александра Самарина, который пусть и в ущерб творчеству сделал твердую ставку на техническую составляющую. Но в Ванкувере техника же его и подвела.

Взяли прокатами Евгений Семененко Фото: Global Look Press/Darryl Dyck/Keystone Press Agency

Самарин — восьмой из 12 участников-мужчин. Печальнее ситуация разве что в танцах на льду. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятые, еще один российский дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный на девятой строчке. Обе пары только что дебютировали на этапах взрослой серии Гран-при и проводят первый взрослый сезон. Требовать от них большего едва ли было возможно, тем не менее и прокаты были неидеальными. Особенно обидно за Елизавету и Дэвида, которым не удался их произвольный.

Но любой опыт бывает полезным, и у молодых спортсменов всё точно еще впереди. Как и у Дианы Дэвис — дочери Этери Тутберидзе. Ее пару часто выделяют именно по причине звездных родителей, ведь отец партнера Дианы — известный актер Борис Смолкин. Правда, такой статус скорее придает дополнительную ответственность: каждый раз нужно доказывать, что выданные авансы присуждали не зря. Работают над своим статусом и парники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Без ошибок откатать в Ванкувере и посоперничать с китайским дуэтом не удалось, зато получилось удивить публику интересными элементами и выиграть серебро.