Прыжок до Милана: кто из фигуристок будет представлять РФ на Играх-2026

Олимпийский сезон заставляет нас постоянно держать фокус на февраль 2022 года и мысленно переносит в столицу Китая — Пекин. Но пока мы размышляем, кто победит на Играх — Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова или кто-то еще, — на юниорских турнирах уже вовсю готовятся к Олимпиаде 2026 года. Подрастающее поколение наших талантов в фигурном катании уже в свои 13–14 лет выдает такой уровень технического мастерства, о котором взрослым спортсменкам пока что остается только мечтать. Так, на днях Софья Акатьева выиграла этап юниорской серии Гран-при в польском Гданьске, попутно установив историческое достижение. Фигуристка впервые в истории исполнила тройной аксель вместе с тремя четверными прыжками. В том, покорится ли такой набор прыжков Валиевой и другим девушкам, а также с кем соперничает на своем уровне Акатьева, разбирались «Известия».

Приглашение Тутберидзе

Впервые о Софье Акатьевой всерьез заговорили осенью 2019 года. Перед карантином она впервые продемонстрировала публике четверной тулуп и тройной аксель. Вскоре к прыжкам добавился четверной сальхов, и этого набора при правильной расстановке элементов должно хватить для решения практически любых задач. Тренируется Акатьева, естественно, у Этери Тутберидзе. Любопытно, что Этери сама позвала Софью к себе в группу. Она заметила девочку, едва той исполнилось 10 лет, и в разговоре с родителями тренер настояла на сотрудничестве. До этого Акатьева занималась также в «Самбо-70», но у Оксаны Булычевой. На катке «Хрустальный» долгое время большое значение для нее имел Сергей Розанов. Именно он в команде Тутберидзе занимался совсем юными дарованиями. Но когда Сергей ушел в «Ангелы Плющенко», Софья даже не рассматривала варианты перехода вместе с ним.

Как показало время — поступила правильно. Прямо сейчас Акатьевой сложно найти себе соперницу по уровню в юниорах, да и среди взрослых едва ли кто с ней может сравниться. К примеру, в произвольной у нее тройной аксель и три четверных прыжка (два тулупа и сальхов). Аналогичный контент пробует только Камила Валиева, но в отличие от Софьи покорить подобную задачу знаменитая «девушка на шаре» пока ни разу не смогла.

— Мне кажется, здорово, когда девушка еще по юниорам, на своих первых этапах Гран-при исполняет контент такого уровня. Я думаю, она только в начале своего пути, поэтому можно ожидать от нее и большего, — заявила «Известиям» призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт.

В планах у Акатьевой — изучить «старшие» квады: лутц, риттбергер и флип. Это поможет ей разнообразить свой арсенал.

Самоделкина и Жилина в конкурентах

На что может рассчитывать Акатьева? На Олимпиаде-2022 она не появится ни при каких обстоятельствах. Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), участникам Игр должно быть 15 лет на момент старта сезона. Так что Софье своего шанса придется ждать до 2026 года. А это, по мнению профессионалов, слишком большой срок для планирования.

— До следующих Олимпийских игр надо сначала дожить, — сказал «Известиям» именитый тренер, призер Олимпийских игр Александр Жулин. — Софье к тому моменту будет 19 лет. Это уже серьезный возраст. Поэтому сложно что-то сказать сейчас. Точно понятно, что перед нами безумно талантливая девочка, и очень жаль, что она не попадет на Игры в этом году.

Похожего мнения придерживается и Гербольдт.

— До Олимпиады в Милане еще много лет, за которые наш спорт может серьезно измениться. Посмотрим, что будет. На сегодняшний день рано давать оценки и делать какие-то далеко идущие выводы, — сказала она.

Не стала говорить Катарина и о перспективах Софьи в текущем сезоне, а также о ее возможных конкурентах. Единственное, уточнила, что ясность появится ближе к чемпионату и первенству России. На этапе в Гданьске равных Акатьевой не было, хотя изначально существовала небольшая интрига. На этих соревнованиях должна была выступить еще одна сильная юниорка — Вероника Жилина. Она также пробует совместить четверные с тройным акселем, но показать себя в Польше ей помешала травма на тренировке.

Впрочем, судя по комментариям ее тренера Евгения Плющенко, повреждение не очень серьезное, и к концу года мы наверняка снова увидим ее на льду. Именно Жилину, а также Софью Самоделкину из ЦСКА эксперты называют возможными конкурентами Акатьевой.

— Иностранкам в борьбе с нашими девочками ловить нечего, — подчеркнул Александр Жулин. — Даже четверные — ни о чем. Есть Миа Калин, но она недокручивает квады, это не тот уровень. Мы убежали от всех далеко вперед. Пока это так, но никогда нельзя расслабляться. Когда-то так лидировали и американки. Сегодня у России мощная система подготовки. Есть три очень серьезные школы — Тутберидзе, Давыдов и Плющенко. Здорово, что их сразу несколько — это гораздо лучше, чем когда была одна.

Некорректные сравнения

Если на международном уровне сравнивать Акатьеву, Жилину и Самоделкину действительно особо не с кем, то вот с более старшими фигуристками из России, выступающими за сборную уже сейчас, подобное сравнение напрашивается. И, по мнению Жулина, мы видим в молодых юниорках будущее.

— Они прыгают больше четверных, чем Щербакова и Валиева, поскольку идет постоянный прогресс. Всё развивается, идет вперед. Эта гонка началась с Трусовой и идет дальше, — считает он.

Кстати, непросто сказать, что сложнее: произвольная программа Александры Трусовой с пятью четверными прыжками либо прокат Акатьевой с тремя квадами, но зато с тройным акселем. Гербольдт утверждает, что выбор, какие именно прыжки лучше ставить в программу, тренеры принимают исходя из особенностей конкретного спортсмена.

— Я думаю, что всё сложно, — считает эксперт. — Если ты прыгаешь все элементы, тогда тебе не будет разницы. Если какой-то элемент идет хуже, катать с ним сложнее. Это сугубо личное.

К примеру, у Трусовой, судя по статистике, тяжело идет четверной сальхов. В то время как Акатьева щелкает их без особых проблем. Пока не идет стабильно сальхов и у Камилы Валиевой. Из-за этого ей и не удается покорить аналогичный с Акатьевой контент. Но Гербольдт успокаивает поклонников фигуристки — если Тутберидзе выбрала такую стратегию, значит, Валиева готова к подобным нагрузкам.

— Раз она катается с таким контентом, значит, на тренировках не один раз чисто его исполняла, — добавила тренер. — Иначе тренерский штаб так бы не рисковал. Всё нормально, всего ей хватает. Другое дело, что психологически исполнять программу на соревнованиях гораздо сложнее, чем на тренировке. Так что проблема, очевидно, где-то в голове.

Акатьева в то же время пока что выглядит человеком без лишних мыслей. Но значит ли это, что она спортсменка практически без изъянов, покажет время. Осталось не так и долго.