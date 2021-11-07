Пострадавший в нападении в Новой Москве рассказал о попытках сына помочь отцу

Сын пострадавшего в конфликте в Новой Москве пытался защитить своего папу, на которого напали «злые дядьки». Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил отец мальчика Александр, который пострадал в результате драки.

Мужчина отметил: его ребенок, несмотря на пережитое, пребывает в нормальном самочувствии. В то же время у мальчика наблюдаются небольшие покраснения на лице. Ранее Александр сообщал, что ребенка зацепили в начале конфликта, «ударили по щеке».

«Чувствует в принципе нормально, надеюсь, никаких отклонений, никакой психологической травмы не осталось. Он сейчас находится в безопасности с мамой», — сообщил Александр.

Пострадавший отец мальчика и его товарищ, который тоже присутствовал во время нападения, также указали, что 4-лентий ребенок понял, что происходит, и пытался помочь отцу.

«Ребенок хотел заступиться за папу. Он понял, что меня обижают, хотел заступиться. Он подтверждает, что его обидели «злые дядьки». Так сказал», — уточнил собеседник.

Он дополнил, что до недавней драки ему не приходилось конфликтовать с другими людьми.

«Я тут живу недолго по времени, пешком немного хожу. До этого я их не знал, узнал при конфликте. Вину они свою признали, были очень быстро задержаны, была проведена очная ставка со всеми. Дальнейшие действия мне неизвестны, но я понимаю, что зло должно быть наказано», — отметил Александр.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Избитый 31-летний Александр Ж. рассказал, что перевез семью в «безопасное место». Мужчина также отметил, что не спал более суток после этого конфликта.

После случившегося были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

6 ноября стало известно, что четыре участника конфликта посетили отделение Следственного комитета.

Эксклюзивный материал по этой теме смотрите в итоговой программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 7 ноября в 23:00.