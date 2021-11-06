Избитый в Новой Москве отец заявил, что перевез семью в «безопасное место»

31-летний Александр Ж., которого несколько человек избили в Новой Москве, заявил, что перевез семью в «безопасное место». Об этом 6 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Семья в безопасности. Всё хорошо», — ответил он на вопрос о том, перевез ли куда-то жену с ребенком.

По словам мужчины, он не спал уже больше суток после инцидента.

«Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — сказал мужчина.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Четверо нападавших были задержаны.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.