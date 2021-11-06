Избивших отца с ребенком доставили в отделение СК

Участников конфликта в Новой Москве, в ходе которого было совершено нападение на отца с ребенком, доставили в отделение Следственного комитета. Видеозапись с полицейским фургоном с задержанными появилась в распоряжении «Известий» в субботу, 6 ноября.

На кадрах видно, как фургон подъезжает к зданию СК. После этого участников конфликта в сопровождении правоохранителей по одному выводят из машины.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить. Кроме того, он сообщил, что один из участников конфликта угрожал ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Четверо нападавших были задержаны.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

Эксклюзивный материал по этой теме смотрите в итоговой программе РЕН ТВ «Добров в эфире» 7 ноября в 23:00.