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Избитый толпой в Новой Москве мужчина раскрыл детали конфликта

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Мужчина, которого толпа избила в Новой Москве, рассказал, что впервые встретился с напавшими, когда во время прогулки с маленьким сыном и товарищем остановился у магазина вместе с сыном.

«Мы просто вышли прогуляться с ребенком и решили сделать большой кружочек, чтобы прогуляться. Шли мимо магазина, решили купить водички <…> Я не заходил туда, заходил товарищ. Получилось так, что шли прохожие, слово за слово, кто-то кого-то толкнул, произошла словесная перепалка, которая перетекла в драку, после чего один из них достал нож, начал угрожать», — заявил мужчина 6 ноября.

По его словам, один из нападавших «тронул ребенка по щеке», после чего началась драка.

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«Нож никто не убирал. Как достал, так начал нам угрожать, бегать за нами. Решил я просто отпугнуть бутылочкой, ну и всё. Мы порешали конфликт как-то быстро. Они удалились, мы пошли домой», — приводит РЕН ТВ слова пострадавшего.

Он вновь встретился с нападавшими через 20 минут. По его словам, увидев молодого отца с ребенком на пешеходном переходе, злоумышленники сразу же пустились в погоню следом за убегающим отцом с ребенком на руках.

«Без слова начали на нас бежать. Товарищ побежал в магазин за помощью <…> Я максимально быстро положил ребенка на газон, стал защищать его. Это их не останавливало. Он начал меня бить. Соответственно, понимая, что ребенок не сзади, а отбежал, видимо, получается, что дрался один, а тут уже толпа напала. <…> Через некоторое время товарищ просто позвал на помощь каких-то людей, они уже помогли нас разнять», — заключил мужчина.

Инцидент произошел 4 ноября. В Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Четверо нападавших были задержаны.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

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