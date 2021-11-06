В ЕАО желавшие уволиться медики записались на прививку

Большинство работников скорой помощи из города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), подавшие заявление на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19, записались на прививку. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает правительство региона.

«В данный момент сотрудники «скорой» проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медотвод. Несколько человек на прививки уже записались», — приводит «РИА Новости» сообщение правительства ЕАО.

В правительстве области добавили, что на сотрудников возымел действие «откровенный разговор с коллективом», произошедший накануне. В нем принимали участие зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, а также начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев. Они ответили на волнующие сотрудников «скорой» вопросы.

О решении работников скорой помощи в ЕАО уволиться стало известно 4 ноября. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Вместе с тем 5 ноября, водитель «скорой», депутат собрания Облученского района ЕАО Иван Краснослободцев, один из пожелавших уволиться из-за отказа привиться от COVID-19 работников скорой помощи, объяснил позицию медиков. По его словам, про увольнение на самом деле никакой речи не идет — только про отказ от вакцинации.

6 ноября работники скорой помощи из ЕАО, подавшие заявление на увольнение из-за нежелания вакцинироваться, приняли решение отозвать их. Отмечалось, что заявления забрали все медики за исключением двух человек, решение которых уволиться не связано с прививкой.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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