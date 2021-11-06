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Медики скорой в ЕАО отозвали заявления об увольнении

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Работники скорой помощи из города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), подавшие заявление на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19, приняли решение отозвать их. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Елена Мержиева в ходе беседы с «Известиями».

По ее словам, заявления забрали все медики за исключением двух человек, решение которых уволиться не связано с прививкой.

Ранее в субботу главный внештатный специалист по скорой медпомощи Минздрава России Сергей Багненко сообщил, что в Облучье могут сформировать новые бригады скорой помощи. Он также подчеркнул, что сотрудники скорой помощи работают в тяжелых условиях, при колоссальных нагрузках и постоянно взаимодействуют с больными коронавирусом, в связи с чем они должны быть привиты в обязательном порядке.

5 ноября водитель скорой, депутат собрания Облученского района ЕАО Иван Краснослободцев, один из пожелавших уволиться из-за отказа привиться от COVID-19 работников скорой помощи, объяснил позицию медиков. По его словам, про увольнение на самом деле никакой речи не идет — только про отказ от вакцинации.

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В пятницу с медиками, написавшими заявления об уходе, встретились главный врач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков, а также руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев. Они ответили на волнующие сотрудников скорой вопросы.

Как отметил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, медики работают в защитных костюмах, следовательно, они могут не иметь иммунитета к коронавирусу. При этом он предположил, что и со стороны руководства может транслироваться неправильный подход.

В свою очередь, власти ЕАО уточнили, что среди написавших заявления — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — водитель и уборщицы. Власти отметили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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