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Политолог рассказал о надеждах Киева на решение крымского вопроса Штатами

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Украина надеется, что в рядах военно-морских сил США найдется «безумный капитан эсминца», который развяжет конфликт в Черном море. Об этом заявил политолог Александр Асафов в пятницу, 5 ноября.

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Таким образом он прокомментировал высказывания украинского посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Та попросила западных союзников нарастить военное присутствие в Черноморском регионе.

«Это подчеркивает лояльность и демонстрирует некую надежду, в частности со стороны Украины, что крымский вопрос, который украинская власть постоянно поднимает на различных круглых столах, выступлениях и планах, решит за них США. Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться», — пояснил политолог RT.

Асафов не исключил, что заходы американских военных кораблей в Черном море — это попытки спровоцировать Россию на «неадекватные действия».

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.

3 ноября корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

5 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время в Черном море обстановка неспокойная, севастопольцы следят за ситуацией и политическими новостями.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что корабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона. Он заявил о готовности Киева совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море.

1 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил он.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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