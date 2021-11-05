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Киев назвал корабли США в Черном море гарантами безопасности региона

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 4 ноября, заявил, что корабли США и НАТО в Черноморском регионе будут способствовать безопасности региона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению», — отметил министр.

Кулеба также заявил о готовности Киева совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море.

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«Дополнительные 18,4 т дипломатии, несомненно, способствуют этой цели», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства, имея ввиду прибытие в Черное море флагмана Шестого флота США.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил российский лидер.

Тогда как 3 ноября USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря, отплыв из Стамбула, по проливу Босфор. Позже силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями корабля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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