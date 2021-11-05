В КНР выразили протест США из-за раздувания «китайской угрозы»

Китай выразил протест США за вмешательство во внутренние дела Китая на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны КНР У Цяня, опубликованном 5 ноября на сайте китайского оборонного ведомства.

Причиной стало то, что 4 ноября министерство обороны США опубликовало «Отчет о развитии вооруженных сил и безопасности Китая за 2021 год».

«Китай твердо проводит оборонительную политику национальной обороны и военную стратегию активной обороны. Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета, безопасности и интересов развития», — отметили в минобороны КНР.

По данным ведомства, китайские военные выступают за мир, оказание гуманитарной помощи, демонстрируют ответственность своих вооруженных сил.

Развитие армии Китая принесло миру безопасность, а не угрозы, и возможности, а не вызовы, отметил У Цянь.

Он обратил внимание, что в последние годы США ускорили развитие вооруженных сил в ядерной, космической, кибернетической сферах, гиперзвуковых технологиях и других областях, вышли из Договора о средней дальности и Договора по противоракетной обороне, учредили трехсторонний договор-партнерство в области безопасности с Соединенным Королевством и Австралией и сотрудничество в области ядерных подводных лодок.

«Соединенные Штаты являются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз», — отметили в минобороны КНР.

В ведомстве напомнили, что острова Дяоюйдао и связанные с ними другие острова являются неотъемлемой частью территории Китая. Суверенитет Пекина распространяется над островами и рифами Южно-Китайского моря и прилегающими к ним водами.

Кроме того, Тайвань всегда был священной и неотъемлемой частью территории Китая, отметили в минобороны КНР. В течение некоторого времени власти этой территории при попустительстве внешних сил продолжали искать провокации «независимости». Это стало причиной подрыва мира и стабильности в Тайваньском проливе и увеличения риска развития ситуации в регионе Тайваньского пролива.

Пекин решительно против того, чтобы США разыграли «тайваньскую карту», чтобы «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

Любые попытки и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела Китая и запугивание Китая, приведут к кровопролитию, предупредили в китайском военном ведомстве.

4 ноября власти Китая сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. 2 ноября экс-премьер Литвы, европарламентарий Андрюс Кубилюс в своем Facebook рассказал, что в состав группы вошли семь депутатов ЕП.

27 октября глава тайваньской администрации Цай Инвэнь рассказала, что Тайбэй сотрудничает с Вашингтоном в области обороноспособности, на острове работают несколько американских инструкторов. Тайвань рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в случае конфликта с КНР.

Спустя день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает решительно против контактов Тайваня и США в любой форме. 22 октября президент США Джо Байден заявил о решимости Вашингтона встать на защиту Тайваня в случае нападения КНР.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.