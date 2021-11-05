Прямой эфир
Мир
Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией
Мир
В Uniper рассказали о влиянии запуска СП-2 на газовый рынок
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

Специалисты сервисов по подбору персонала назвали плюсы удаленки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа в дистанционном формате имеет плюсы как для персонала, так и для работодателей. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявили специалисты сервисов по подбору персонала RT.

Сошли на дистанцию: Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленке
Где больше всего оценили плюсы онлайн-формата работы

Как рассказала директор по персоналу и организационному развитию компании «Работа.ру» Юлия Санина, за последний год доля вакансий с удаленной занятостью в России выросла более чем в два раза.

«Более того, сегодня 43% работодателей считают, что возможность удаленной работы может стать дополнительной мотивацией для сотрудника», — отметила она.

Расширение штата за счет дистанционных работников позволяет компаниям экономить на производственных издержках, заявил директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Он считает, что удаленные сотрудники зачастую обходятся бизнесу намного дешевле, поскольку в этом случае снижаются траты на организацию рабочих мест и содержание офисных помещений.

«При этом компании, которые оперативно ушли на удаленку — финтех, образование, соцсети, стриминги, онлайн-ритейл, — в период самоизоляции только росли, так как потребители тоже перешли на дистанционный формат взаимодействия. В свою очередь, рост бизнеса подкрепляется расширением штата», — рассказал эксперт.

В свою очередь первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал назвал еще один плюс работы на удаленке. По его словам, за счет дистанционной работы квалифицированные сотрудники в небольших городах могут получать зарплату, аналогичную той, что раньше была доступна только в мегаполисах.

«При таком раскладе работники серьезно экономят на аренде жилья, которое за пределами столицы обходится заметно дешевле. Также им не приходится тратить несколько часов на дорогу до офиса, в результате чего люди получают больше времени для себя», — рассказал он.

3 ноября Минтруд назвал лидирующие по удаленке регионы. Так, больше всего распространен удаленный режим работы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

В ведомстве также добавили, что в режиме удаленной занятости трудятся около 5% работников, и данный показатель практически не меняется на протяжении длительного времени — это примерно 3 млн россиян.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021