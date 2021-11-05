Специалисты сервисов по подбору персонала назвали плюсы удаленки

Работа в дистанционном формате имеет плюсы как для персонала, так и для работодателей. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявили специалисты сервисов по подбору персонала RT.

Как рассказала директор по персоналу и организационному развитию компании «Работа.ру» Юлия Санина, за последний год доля вакансий с удаленной занятостью в России выросла более чем в два раза.

«Более того, сегодня 43% работодателей считают, что возможность удаленной работы может стать дополнительной мотивацией для сотрудника», — отметила она.

Расширение штата за счет дистанционных работников позволяет компаниям экономить на производственных издержках, заявил директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Он считает, что удаленные сотрудники зачастую обходятся бизнесу намного дешевле, поскольку в этом случае снижаются траты на организацию рабочих мест и содержание офисных помещений.

«При этом компании, которые оперативно ушли на удаленку — финтех, образование, соцсети, стриминги, онлайн-ритейл, — в период самоизоляции только росли, так как потребители тоже перешли на дистанционный формат взаимодействия. В свою очередь, рост бизнеса подкрепляется расширением штата», — рассказал эксперт.

В свою очередь первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал назвал еще один плюс работы на удаленке. По его словам, за счет дистанционной работы квалифицированные сотрудники в небольших городах могут получать зарплату, аналогичную той, что раньше была доступна только в мегаполисах.

«При таком раскладе работники серьезно экономят на аренде жилья, которое за пределами столицы обходится заметно дешевле. Также им не приходится тратить несколько часов на дорогу до офиса, в результате чего люди получают больше времени для себя», — рассказал он.

3 ноября Минтруд назвал лидирующие по удаленке регионы. Так, больше всего распространен удаленный режим работы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

В ведомстве также добавили, что в режиме удаленной занятости трудятся около 5% работников, и данный показатель практически не меняется на протяжении длительного времени — это примерно 3 млн россиян.