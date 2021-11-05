Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек

В Москве вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины прошли 5,7 млн человек. Полный курс вакцинации прошли 5,4 млн человек. Об этом в пятницу, 5 ноября, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

«Вакцинация первым компонентом — 5 741 863 человека. Полная вакцинация — 5 407 890 человек», — говорится в разделе сайта о вакцинации в Москве.

Ранее в этот день в оперштабе озвучили уровень коллективного иммунитета в России. Он достиг 48%.

За последние сутки в стране выявили 40 735 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Кроме того, зафиксировано 1192 летальных исхода.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 62,7%.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.