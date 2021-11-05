В России зарегистрировали 40 735 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировали 40 735 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363) и Подмосковье (2835).

Всего в стране зарегистрировано 8 714 595 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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