В оперштабе озвучили уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ

Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России достиг 48%. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57 256 745 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%», — сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявили 40 735 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Кроме того, в стране зафиксировано 1192 летальных исхода.

Ранее, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Он также отметил, что работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет как в традиционных медиа, так и в новых.

Тогда же сообщалось, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 1,2 млн пожилых жителей.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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