На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло обрушение породы

Прокуратура начала проверку после обрушения породы на руднике «Интернациональный» в Якутии. Машинист комбайна получил травмы ног и руки, сообщает телеканал «Известия». На место прибыли около 20 сотрудников МЧС. На подземном руднике добывают алмазы. Сейчас объект работает в штатном режиме.

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