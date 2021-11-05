Грузинский врач дала новую оценку состоянию Михаила Саакашвили

Грузинский врач Нона Абесадзе в пятницу, 5 ноября, пояснила, когда может наступить критический момент в голодовке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По ее словам, точно сказать, сколько дней человек может выдержать голодовку нельзя, поскольку на ее продолжительность влияет несколько факторов. Важен вес голодающего, состояние его печени, уровень глюкозы в организме, сколько жидкости принимает ежедневно, а также тип голодовки.

«Прямая угроза жизни наступает на шестой неделе строгой голодовки», — приводит слова медика «РИА Новости».

С этого момента показатель глюкозы и гемоглобина падает, меняется формула в крови и нарушается работа почек.

Говоря о Саакашвили, Абесадзе предположила, что бывший грузинский лидер получает медикаментозную помощь, то есть ему делают переливание микроэлементами.

«Но какую бы помощь ему не оказывали, организм после такого длительного голодания может накопить столько токсинов, что это станет губительным, поэтому тут уже нужно серьезное вмешательство. Поэтому, голодающий политик может довести свое состояние до критического уровня», — заключила она.

Саакашвили голодает уже 36 дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным.

Накануне адвокат экс-президента Ника Гварамия сообщил, что из-за голодовки у его подзащитного начались провалы в памяти. Он сообщил, что обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. В среду, 3 ноября, также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

В конце октября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине. Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку гражданина Украины критическое, у него осталось мало сил.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Ранее экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.