Вильфанд пообещал россиянам рекордно теплую температуру 5 ноября

Рекордно теплая температура, до +13 градусов, ожидает россиян в пятницу, 5 ноября. Однако день будет дождливым, о чем сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов тепла, ночная температура также будет достаточно высокой — около 7-8 градусов тепла», — цитирует его «РИА новости».

Метеоролог также добавил, что при этом прогнозируется дождь, местами умеренный. Погода ожидается облачная и ветреная.

По словам Вильфанда, максимальная температура для 5 ноября была зафиксирована в 1938 году. В тот день воздух прогрелся до + 12,9 градуса.

В целом температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять 5-6 градусов, теплым будет и следующий понедельник.

При этом в Сибири, уточнил синоптик, температурная аномалия достигнет в ближайшие дни 20 градусов.

«Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», — пояснил он.

Вильфанд напомнил, что значительное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель. Так, например, на востоке Красноярского края в Туре минимальные температуры в ночные часы будут -6 градусов и это более чем на 20 градусов выше нормы. Обычно, заключил ученый, в данном регионе в это время около -30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 4 ноября в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений. Температура в столице температура не опускалась ниже +7,3 градуса.

Однако уже во вторник, 9 ноября, в Москве прогнозируется похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь, сообщил в четверг Роман Вильфанд.