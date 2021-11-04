Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Мир
Германия за сутки установила рекорд по числу новых случаев COVID-19
Мир
Корабль США Mount Whitney отплыл из Стамбула в сторону Черного моря
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни
Сюжет:

Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на четверг, 4 ноября, в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минувшей ночью в столице температура не опустилась ниже +7,3 градуса.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

«В XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда максимальные термометры показали +11,0, в прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году (+11,9), который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений, — с 1879 года», — отметил Тишковец в Instagram.

Таким образом, по его словам, 4 ноября 2021 года в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве во вторник, 9 ноября. Однако, по его словам, перед похолоданием москвичей порадуют теплые четверг и пятница, воздух будет прогреваться до +12–13 градусов.

Тогда как 4 ноября, согласно данным Гидрометцентра, москвичей ожидает облачность, небольшой дождь и до +8 градусов. Так, днем в Москве температура воздуха составит +6...+8 градусов, в ночное время суток столбики термометров останутся при неизменных показателях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021