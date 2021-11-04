Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года

Ночь на четверг, 4 ноября, в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минувшей ночью в столице температура не опустилась ниже +7,3 градуса.

«В XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда максимальные термометры показали +11,0, в прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году (+11,9), который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений, — с 1879 года», — отметил Тишковец в Instagram.

Таким образом, по его словам, 4 ноября 2021 года в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что похолодание до нуля градусов днем, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве во вторник, 9 ноября. Однако, по его словам, перед похолоданием москвичей порадуют теплые четверг и пятница, воздух будет прогреваться до +12–13 градусов.

Тогда как 4 ноября, согласно данным Гидрометцентра, москвичей ожидает облачность, небольшой дождь и до +8 градусов. Так, днем в Москве температура воздуха составит +6...+8 градусов, в ночное время суток столбики термометров останутся при неизменных показателях.