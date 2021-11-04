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Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
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Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение о единовременной выплате жителям и участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил 4 ноября во время встречи с губернатором города Михаилом Развожаевым.

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С просьбой о выплате к российскому лидеру обратился глава Севастополя.

«Хорошо, сделаем», — ответил президент.

Ранее в этот день Путин поздравил россиян с Днем народного единства. С поздравительной речью он выступил в Севастополе, куда приехал с рабочим визитом.

В поздравлении глава государства отметил, что Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ. Он заявил, что готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа.

В Севастополе президент принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ. В ходе поездки он принял участие в онлайн-заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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