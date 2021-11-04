В Госдуме выступили за изучение экспертами идеи геномной экспертизы

Законодательные предложения об обязательной геномной регистрации в РФ должны быть изучены с участием экспертов. Об этом 4 ноября заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Если подобные законопроекты будут внесены в нижнюю палату парламента, то их надо тщательно изучить с участием экспертов и правоведов.

«Каких-либо предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также трудовых мигрантов в комитет пока не поступало», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Ранее в этот день зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о необходимости распространить геномную экспертизу на всех россиян после введения ее для мигрантов.

«Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше будет видно», — заявил он.

3 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации мигрантов, приезжающих работать в Россию. Решение связано с ростом количества противоправных действий трудовых мигрантов, что ведет к обострению криминогенной ситуации в стране.

1 ноября он отметил необходимость обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Геномная регистрация предусматривает взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.