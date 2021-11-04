Титов предложил разрешить использовать в РФ все одобренные ВОЗ вакцины

Россия должна разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса, не дожидаясь при этом встречных предложений со стороны Запада. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.

Он уточнил, что правительство готово признать иностранные препараты на «условиях взаимности». Однако, по его словам, следует пойти на исключение и не ждать от «зарубежных бюрократов» одобрения вакцин РФ.

«Все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России <…> Потом «посчитаемся» и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — заключил Титов в беседе с «РИА Новости», опубликованной 4 ноября.

Ранее, 2 ноября, постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов сообщил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно. По его словам, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

21 октября Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. Однако в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

ВОЗ на данный момент одобрила вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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