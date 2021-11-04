Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Мир
Германия за сутки установила рекорд по числу новых случаев COVID-19
Мир
Корабль США Mount Whitney отплыл из Стамбула в сторону Черного моря
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни
Сюжет:

Титов предложил разрешить использовать в РФ все одобренные ВОЗ вакцины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия должна разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от коронавируса, не дожидаясь при этом встречных предложений со стороны Запада. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.

Он уточнил, что правительство готово признать иностранные препараты на «условиях взаимности». Однако, по его словам, следует пойти на исключение и не ждать от «зарубежных бюрократов» одобрения вакцин РФ.

«Пока все не в безопасности, никто не в безопасности»
Спецпосланники гендиректора ВОЗ в статье для «Известий» призвали государства поделиться вакцинами с другими и объяснили, как приблизить конец пандемии

«Все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России <…> Потом «посчитаемся» и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — заключил Титов в беседе с «РИА Новости», опубликованной 4 ноября.

Ранее, 2 ноября, постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов сообщил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно. По его словам, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

21 октября Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. Однако в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

ВОЗ на данный момент одобрила вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021