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Сбербанк продаст банки в Европе с активами на €7,3 млрд

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Сбербанк Европа распродаст несколько дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках», сообщили в пресс-службе финансовой организации в среду, 3 ноября.

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«3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков», — говорится на сайте Сбера.

Совокупные активы продаваемых «дочек» — €7,329 млрд, 162 филиала и около 600 000 клиентов (на конец 2020 г.).

Решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе в Сбере объяснили необходимостью «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели».

В конце октября Президент России Владимир Путин провел и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф обсудили вопросы развития Сбербанка и восстановления экономики страны. Особенно главу государства заинтересовала рекордная прибыль финансовой организации в текущем году.

Также в мае стало известно, что российская компания Сбербанк заняла 51-е место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира и 1-е место среди российских по версии журнала Forbes. В прошлом году Сбербанку была отведена 402-я позиция в общем списке, а в рейтинге российских компаний он занимал 6-ю строчку.

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