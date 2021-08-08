Точки для карты: «Сбер» ускорил закрытие отделений в 2021 году

«Сбер» ускорил закрытие отделений: в первом полугодии 2021-го их число сократилось на 130, а в прошлом году — лишь на 22 , следует из статистики ЦБ («Известия» с ней ознакомились). Крупнейший банк избавляется от офисов быстрее, чем в среднем другие кредитные организации. В самом «Сбере» уверяют, что географическое присутствие не пострадало, а организация стала предоставлять финансовые услуги и на кассах магазинов . В регуляторе при этом заявили о важности сохранения инфраструктуры физического обслуживания клиентов. А в других крупных банках, наоборот, сообщили об открытии новых отделений .

Всё меньше

За первое полугодие 2021-го «Сбер» сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв 130 отделений. Это следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». Для сравнения, за аналогичный период 2020 года число точек обслуживания уменьшилось лишь на 22, а за первые шесть месяцев 2019-го оно и вовсе выросло на 63. Общее количество дополнительных отделений кредитных организаций в 2021 году тоже снизилось до 19,2 тыс., однако скорость изменения этого показателя была такой же, как в 2020-м (примерно на 300 отделений) .

Точки для карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось, утверждают в банке. По словам его представителя, за последние три года к собственной сети кредитной организации добавилось более 4 тыс. агентских точек , удовлетворяющих потребности клиентов в мелких населенных пунктах. Кроме того, в прошлом году «Сбер» представил новый формат отделений с услугами и сервисами экосистемы и он уже начал реализовываться во многих регионах страны, добавили в кредитной организации.

В ЦБ «Известиям» заявили, что считают важным сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных территориях , а также для потребителей, которые в силу различных причин не могут или не готовы воспользоваться иной, дистанционной формой взаимодействия с финансовыми организациями. Вместе с тем банки принимают участие в эксперименте регулятора по развитию «облегченных» форматов присутствия — стационарных и нестационарных точек обслуживания с банковскими платежными агентами, партнерами и работниками кредитных организаций.

Точки для карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам , причем не только платежным, но и услугам кредитования (в т. ч. ипотечного), страхования, размещения свободных денежных средств и других. Особенно стоит отметить востребованность безналичных платежей : впервые их доля в розничном обороте превысила долю наличных в 2018 году, а по итогам 2020 года достигла рекордных 70,3% . Этому во многом способствовало увеличение охвата организаций торговли и услуг POS-терминалами: только за последние два года (c начала 2019 года) их количество увеличилось на 39% и составило почти 3,6 млн на начало 2021 года, — добавили в регуляторе.

Доступные финансы

В крупнейших российских банках сообщили «Известиям», что в последние годы общее число отделений в среднем остается стабильным. В «Зените» отметили, что в ходе оптимизации сети в ряде случаев принимались точечные решения о закрытии офисов. Несколько низкорентабельных точек в 2020 году также закрыл «Ренессанс Кредит». ВТБ собирается открыть порядка 30 новых офисов в 2022 году, МКБ планирует увеличить сеть на 40 точек в 2021-м, а Росбанк — на 20, рассказали их представители. В ПСБ уже открыли семь офисов в этом году .

Кредитные организации хотят сделать сеть более удобной и доступной для населения, а также максимально продуктивной в условиях перехода большей части продуктов «в цифру», пояснили в ВТБ. Поэтому дублирующие друг друга офисы сокращаются, отделения старого формата заменяются новыми . Хотя часть клиентов предпочитают совершать финансовые операции вообще без визита в банк, большинству из них по-прежнему удобнее получать финансовые услуги в офисе и иметь возможность общаться с нашими специалистами напрямую, подчеркнули в кредитной организации.

Точки для карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отделения продолжат играть важную роль, так как остаются одной из физических точек контакта с банком — это необходимо для многих клиентов, в том числе при открытии счетов, обслуживании малого бизнеса, премиум-сегмента и решения сложных финансовых вопросов, подчеркнул член правления Росбанка Алексей Лола.

Сокращение числа банковских отделений отражает тенденцию по системе в целом: игроки оптимизируют затраты, развивают удаленные каналы продаж и цифровизацию бизнеса , что стало особенно актуально в пандемию, которая оказалась катализатором этих процессов, констатировал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Он добавил, что банки также могли сокращать неэффективные отделения, клиенты которых генерировали недостаточную для них прибыль, то есть это могло быть частью оптимизации бизнеса. По его ожиданиям, тенденция ускорения закрытия офисов сохранится в среднесрочной перспективе .

Уровень финансовой доступности в России всё же повышается, но не за счет альтернативных форматов отделений, а за счет дистанционных каналов, согласны в КПМГ, поэтому в ближайшее время следует ожидать всё более активного сокращения числа банковских отделений.