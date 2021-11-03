Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по вводу QR-кодов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Об этом в среду, 3 ноября, заявил председатель совета Николай Кудрявцев.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов. — Ред.) движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — заявил он ТАСС.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней.

Он отметил, что с 8 ноября город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам. Власти Подмосковья также приняли решение не продлевать нерабочие дни.

Днем ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что российские вузы с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате с применением дистанционных технологий. В ведомстве отметили, что промежуточная аттестация студентов также может проводиться в дистанционном формате.

22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, подобная возможность продолжения обучения позволит обеспечить качественное образование.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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