Юрист объяснил важность тестов на вакцинацию от COVID-19

Создание теста на выявление факта вакцинации от коронавируса, а значит подтверждение наличия у человека поддельного сертификата о вакцинации, станет орудием борьбы с распространением фальшивок. Об этом «Известиям» в среду, 3 ноября, заявил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

«Появление теста на выявление подделки сертификатов о вакцинации станет инструментом, который сократит оборот изготовителей фальшивок и защитит граждан от непредсказуемых последствий – как для них самих, так и для окружающих», — подчеркнул эксперт.

Юрист также напомнил, что покупка поддельного сертификата о вакцинации и его хранение грозит лишением свободы на срок до одного года согласно ст. 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

При этом если гражданин, у которого оказался поддельный сертификат, стал источником инфицирования других людей, то ему грозит наказание согласно уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Так, в зависимости от тяжести последствий человеку, который использовал фальшивку гражданину грозит крупный штраф или исправительные работы.

Однако если человек, которого тот заразил, умер, то обладателю подделки может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

«Поэтому абсолютно точно не стоит рисковать и приобретать документы, не делая при этом прививку. Таким образом легко можно стать жертвой мошенников или получить реальное наказание, в соответствии с УК РФ», — добавил Стус.

Ранее в этот же день руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат.

Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

Ученый добавил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца, и зачастую пациенты в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты. Таких в реанимациях до 80%.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в свою очередь уточнил, что тесты на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса не коснутся «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поскольку они производятся в небольшом количестве и мало применяются.

Альтштейн отметил, что главной проблемой является нежелание людей вакцинироваться. По его словам, российская вакцина «Спутник V» будет признана на международном уровне, однако и без этого ей можно вакцинироваться, поскольку эффективность уже доказана.

2 ноября в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта. Кроме того, отмечалось, что с 18 по 24 октября территориальными органами МВД было проведено 1326 мероприятий по выявлению противоправной деятельности в данной сфере.

В конце октября Гинцбург назвал причиной заболевания коронавирусом у привитых именно поддельные сертификаты. Он заявил, что только те, кто якобы привился, заболевают. Только болезнь в отличие от фальшивого сертификата реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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