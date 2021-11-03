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В Центре Гамалеи рассказали о тесте на поддельную прививку от COVID-19

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В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработан тест, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат. Об этом «Известиям» рассказал руководитель научного учреждения Александр Гинцбург в среду, 3 ноября.

Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт». Ad26 своего рода транспортное средство, посредством которого в клетки попадает фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. До введения вакцины получить белок как-то еще сложно: вирус редкий.

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«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — объяснил Гинцбург.

Ученый добавил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца, и зачастую пациенты в критическом состоянии всё же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты. Таких в реанимациях до 80%.

При этом специалисты в компаниях по кибербезопасности и выявлению мошенничества в Сети утверждают, что в последнее время количество предложений поддельных документов в сфере вакцинации увеличилось в 20 раз.

Кроме фальшивых сертификатов на черном рынке предлагают положительные или отрицательные ПЦР-тесты, справки на наличие или отсутствие антител к COVID-19, QR-коды и медотводы от вакцинации, рассказали специалисты Group-IB. На одном из свежих мошеннических сайтов от имени несуществующей Федеральной организации по борьбе с COVID-19 обещают правительственные выплаты — достаточно ввести данные получателя и все реквизиты банковской карты, включая CVV-код.

Ранее Александр Гинцбург назвал причиной заболевания коронавирусом у привитых именно поддельные сертификаты. Он заявил, что только те, кто якобы привились, заболевают. Только болезнь, в отличие от фальшивого сертификата, реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обман веществ: Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации

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