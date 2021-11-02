Компонентный анализ: в РФ создали тест на активность антител к SARS-CoV-2
Российские ученые создали тест-систему для оценки нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ позволит узнать, насколько хорошо человек защищен от заражения COVID-19 и нужно ли ему вакцинироваться или ревакцинироваться. При одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз, рассказали специалисты. Новый тест займет около полутора часов, сделать его можно будет одновременно с обычным анализом на антитела. Система прошла клинические испытания, и разработчики планируют отправить документы на ее регистрацию в Росздравнадзор.
Просто, но сложно
Количество нейтрализующих антител к коронавирусу — только один из параметров, который показывает защищенность организма от заражения. Порой бывает так, что даже при высоком титре антител человек заболевает. Происходит это потому, что антитела могут быть недостаточно активны.
Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Это первая подобная тест-система российского производства.
Нейтрализующие антитела связываются с рецептор-связывающим доменом коронавируса (так называют особый белок на «шипе» патогена). Таким образом они не дают SARS-CoV-2 связаться с рецептором клетки и проникнуть в нее.
— Кроме определения количества антител, также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз, — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.
Нейтрализующую активность можно измерить тремя способами. Первый подразумевает, что вирус «подсаживают» к клеткам в пробирку, добавляют антитела и смотрят, как они себя проявляют в борьбе с патогеном. Однако такие испытания требуют особых лабораторных условий, связанных с обеспечением безопасности. Второй путь таков: к менее заразному, чем SARS-CoV-2, вирусу «прикрепляют» рецептор-связывающий домен S-белка. Затем ученые также в пробирке наблюдают, как клетки с антителами противостоят патогену. Оба варианта проверок занимают около недели.
В ИБХ РАН пошли третьим путем. Для него нужна сыворотка крови пациента и оборудование, используемое для обычного иммуноферментного теста на антитела.
— Мы сделали белок, который полностью повторяет рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2, — пояснил Георгий Скрябин. — Также мы сделали искусственный белок, рецептор на клетке, с которым вирус связывается. В других лабораториях такие белки создают в клетках кишечной палочки, это дешево и просто. Проблема в том, что при таком исполнении домен получается не такой формы, как у настоящего вируса. Мы же сумели сделать это в клетках млекопитающих, поэтому получили абсолютный аналог домена коронавируса.
По словам разработчиков, результат анализа можно получить через полтора часа.
Слаженная работа
Разработчики направили тест-системы в Центральную клиническую больницу РАН для испытаний. Уже протестировано 160 образцов крови от людей, сдававших анализ на антитела IgG к коронавирусу. Сыворотку проверяли на активность антител, и эта работа продолжается.
— Даже при высоком титре антител они иногда показывали низкую активность, — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алешенко. — Самые хорошие результаты были у людей, которые переболели примерно год назад, а потом вакцинировались, и у недавно переболевших. У части сывороток переболевших людей антитела бывали довольно «слабые». Для проверки активности антител сыворотка крови пациента должна быть свежей, замораживать ее нельзя.
Возможно, нейтрализующую активность антител определять даже важнее, чем титр, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.
— Она более информативно показывает, насколько хорошо антитела защищают клетку от проникновения в нее вируса. Кстати, ранее такой метод крайне редко применялся в клинической практике, в основном это были лабораторные эксперименты. То есть проводились они в научных лабораториях, а не медицинских, — сказал эксперт.
Он отметил, что даже если активность антител окажется высокой, это не даст гарантированной защиты от заражения коронавирусом. Ведь в защите от инфекции играет роль не только приобретенный, но и врожденный иммунитет. Активность антител — только один из параметров работы этой сложной комбинации в организме.
Наталья Алешенко подчеркнула, что знать активность антител нужно в первую очередь для понимания, стоит человеку вакцинироваться (ревакцинироваться) или нет.
Сейчас разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.