Компонентный анализ: в РФ создали тест на активность антител к SARS-CoV-2

Российские ученые создали тест-систему для оценки нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ позволит узнать, насколько хорошо человек защищен от заражения COVID-19 и нужно ли ему вакцинироваться или ревакцинироваться. При одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз, рассказали специалисты. Новый тест займет около полутора часов, сделать его можно будет одновременно с обычным анализом на антитела. Система прошла клинические испытания, и разработчики планируют отправить документы на ее регистрацию в Росздравнадзор.

Просто, но сложно

Количество нейтрализующих антител к коронавирусу — только один из параметров, который показывает защищенность организма от заражения. Порой бывает так, что даже при высоком титре антител человек заболевает . Происходит это потому, что антитела могут быть недостаточно активны.

Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Анализ покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19 . Это первая подобная тест-система российского производства.

Нейтрализующие антитела связываются с рецептор-связывающим доменом коронавируса (так называют особый белок на «шипе» патогена). Таким образом они не дают SARS-CoV-2 связаться с рецептором клетки и проникнуть в нее.

Компонентный анализ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Кроме определения количества антител, также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса . То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз , — рассказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Нейтрализующую активность можно измерить тремя способами. Первый подразумевает, что вирус «подсаживают» к клеткам в пробирку, добавляют антитела и смотрят, как они себя проявляют в борьбе с патогеном. Однако такие испытания требуют особых лабораторных условий, связанных с обеспечением безопасности. Второй путь таков: к менее заразному, чем SARS-CoV-2, вирусу «прикрепляют» рецептор-связывающий домен S-белка. Затем ученые также в пробирке наблюдают, как клетки с антителами противостоят патогену. Оба варианта проверок занимают около недели.

В ИБХ РАН пошли третьим путем. Для него нужна сыворотка крови пациента и оборудование, используемое для обычного иммуноферментного теста на антитела .

— Мы сделали белок, который полностью повторяет рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2, — пояснил Георгий Скрябин. — Также мы сделали искусственный белок, рецептор на клетке, с которым вирус связывается. В других лабораториях такие белки создают в клетках кишечной палочки, это дешево и просто. Проблема в том, что при таком исполнении домен получается не такой формы, как у настоящего вируса. Мы же сумели сделать это в клетках млекопитающих, поэтому получили абсолютный аналог домена коронавируса.

По словам разработчиков, р езультат анализа можно получить через полтора часа.

Слаженная работа

Разработчики направили тест-системы в Центральную клиническую больницу РАН для испытаний . Уже протестировано 160 образцов крови от людей, сдававших анализ на антитела IgG к коронавирусу. Сыворотку проверяли на активность антител, и эта работа продолжается.

— Даже при высоком титре антител они иногда показывали низкую активность, — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алешенко. — Самые хорошие результаты были у людей, которые переболели примерно год назад, а потом вакцинировались, и у недавно переболевших. У части сывороток переболевших людей антитела бывали довольно «слабые». Для проверки активности антител сыворотка крови пациента должна быть свежей, замораживать ее нельзя.

Компонентный анализ Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Возможно, нейтрализующую активность антител определять даже важнее, чем титр , сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Она более информативно показывает, насколько хорошо антитела защищают клетку от проникновения в нее вируса. Кстати, ранее такой метод крайне редко применялся в клинической практике, в основном это были лабораторные эксперименты. То есть проводились они в научных лабораториях, а не медицинских, — сказал эксперт.

Он отметил, что даже если активность антител окажется высокой, это не даст гарантированной защиты от заражения коронавирусом . Ведь в защите от инфекции играет роль не только приобретенный, но и врожденный иммунитет. Активность антител — только один из параметров работы этой сложной комбинации в организме.

Наталья Алешенко подчеркнула, что знать активность антител нужно в первую очередь для понимания, стоит человеку вакцинироваться (ревакцинироваться) или нет.