В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации

В России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 фигуранта. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба МВД.

«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за одну неделю с 18 по 24 октября территориальными органами МВД России было проведено 1326 мероприятий по выявлению противоправной деятельности в данной сфере. Возбуждено 14 уголовных дел, установлено 26 причастных лиц, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией, — QR-коды, результаты ПЦР-тестов и медотводы.

Ранее, во вторник, в Крыму сотрудники полиции задержали врачей, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что должностные лица одного из медицинских учреждений республики осуществили с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам.

1 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 58,5 млн граждан привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме того, он заявил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день российский лидер заявил, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Кроме того, он напомнил, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

18 октября в Московской области задержали группу злоумышленников, которые продавали фиктивные сертификаты о вакцинации и внесли данные 1 тыс. человек на «Госуслуги». Среди членов преступной группы были шесть посредников и два сотрудника медучреждений Подмосковья, которые вносили фиктивную информацию о получении прививок на единый портал «Госуслуг».

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.