Более 58,5 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса

В России более 58,5 млн граждан привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашкона сообщил в понедельник, 1 ноября, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Сегодня первым компонентом привиты уже более 58,5 млн человек», — сказал глава ведомства.

Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты. За сутки снизилось число больных COVID-19 под наблюдением врачей.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 1,376 млн человек с коронавирусом, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких, передает НСН.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноябрянерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.