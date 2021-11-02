В Крыму задержали врачей после выдачи поддельных сертификатов о вакцинации

В Крыму сотрудники полиции задержали врачей, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 2 ноября сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.

28 октября руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев сказал, что россиянам не стоит приобретать сертификаты о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС, так как за это им может грозить в том числе уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения.

25 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что почти 80% граждан, заболевших COVID-19 в тяжелой форме якобы после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат.

18 октября стало известно, что правоохранители и сотрудники Росздравнадзора задержали в Московской области группу злоумышленников, которые продавали фиктивные сертификаты о вакцинации и внесли данные 1 тыс. человек на «Госуслуги».

5 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве в 2021 году было возбуждено 75 уголовных дел по фактам мошенничества с медицинскими документами, которые были связаны с COVID-19. Помимо этого, Роскомнадзор направил запросы о блокировке более 470 интернет-порталов, где можно было приобрести «услуги» по оформлению медицинских документов с недостоверной информацией, из них 80 уже заблокировано, добавила Волк.

16 сентября компания Check Point Software Technologies Ltd. сообщила, что число поставщиков фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса выросло в 10 раз. Теперь фиктивные документы продаются в 29 странах. За последнее время в список таких стран вошли ОАЭ, Мальта, Таиланд, Литва, Сингапур, Латвия, Бразилия, Португалия и Австрия. При этом еще в марте 2021 года купить поддельный сертификат о вакцинации в ряде европейских стран можно было за $250, а фиктивный отрицательный тест на коронавирус стоил $25, рассказали исследователи.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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