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Тесты на поддельные сертификаты не коснутся «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»

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Тесты на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса не коснутся «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», поскольку они производятся в небольшом количестве и мало применяются. Об этом 3 ноября заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Обман веществ: Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации
Какой маркер позволяет определить истинность прививки от COVID-19

«КовиВак и «ЭпиВакКорона» этим тестом выявляться не будут. <...> Вакцина «КовиВак» сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности, не могут никак провести третью фазу исследований»,— сказал он «Газете.ru».

Альтштейн отметил, что главной проблемой является нежелание людей вакцинироваться. По его словам, российская вакцина «Спутник V» будет признана на международном уровне, однако и без этого ей можно вакцинироваться, поскольку эффективность уже доказана.

Ранее, 3 ноября, руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Известиям» о разработке теста, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от COVID-19 или купил поддельный сертификат. Новая разработка позволяет делать анализ на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Этот белок — маркер для специалистов, который использован в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

25 октября Гинцбург назвал причиной заболевания коронавирусом у привитых именно поддельные сертификаты. Он заявил, что только те, кто якобы привился, заболевают. Только болезнь в отличие от фальшивого сертификата реальная и отразиться на здоровье может непредсказуемо.

2 ноября в МВД России сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта. Кроме того, отмечалось, что с 18 по 24 октября территориальными органами МВД было проведено 1326 мероприятий по выявлению противоправной деятельности в данной сфере.

1 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 58,5 млн граждан привиты первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Кроме того, он заявил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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