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Генерал ВСУ Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения

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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню». Об этом 1 ноября заявил в статье для украинского издания «Главред» генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Романенко прокомментировал появившиеся 1 ноября в статье Politico спутниковые снимки, на которых были продемонстрированы бронетанковые подразделения РФ вблизи города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Белоруссией. Также заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

«Безусловно, они к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится»,— написал украинский генерал-лейтенант.

Кроме того, Романенко заявил, что Россия якобы «стягивает войска» к границе на протяжении последних нескольких недель.

«В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения»,— подчеркнул он.

Романенко также отметил, что в случае начала боевых действий Украина сможет рассчитывать только на себя и помощь США, пишет «Газета.ru».

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Он указал, что передвижение подразделений ВС РФ по территории страны касается только Москвы. Россия никому не угрожала, подчеркнул Песков.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с «Известиями», что появление снимков российских танков якобы у границ с Украиной обуславливается очень плохим знанием гражданами ЕС географии. Такими фейками, по его словам, поддерживается программа «анти-Россия» и создается ажиотаж с целью отвлечь внимание от эскалации, которую реализовывают на территории Украины НАТО и США.

Вечером 1 ноября министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

«По данным главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства.

В украинском ведомстве добавили, что обнародованные в СМИ факты наращивания группировок Вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

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