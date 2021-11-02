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Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей

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После недавнего отравления российских туристов в Хургаде Ростуризм провел переговоры с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани, в ходе которого обсуждались вопросы обеспечения безопасности путешественников из РФ во время отдыха на египетских курортах. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов я попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и совместно с санитарными службами Египта инициировать проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Зарины Догузовой.

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В свою очередь, Эленани сообщил, что в настоящий момент в Египте по факту пищевого отравления туристов началась прокурорская проверка. Он также выразил личную готовность принимать меры, необходимые для обеспечения безопасного и комфортного пребывания россиян в Египте.

В то же время Догузова отметила, что в Египте начинается высокий туристический сезон, а зимой, по прогнозам Ростуризма, египетские курорты будут одним из самых востребованных направлений отдыха среди российских путешественников.

Безопасность наших туристов — это абсолютный приоритет. Поэтому вопросы, связанные с безопасностью, должны непременно находиться на особом контроле, заключили в Ростуризме.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта. Как уточнялось, дело расследуется по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В тот же день стало известно, что число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады, выросло примерно до 200, включая россиян. Об этом сообщила «Известиям» одна из отдыхающих в этой гостинице россиянок.

До этого официально сообщалось об отравлении в отеле 47 туристов, в том числе из России. В настоящее время все госпитализированные с симптомами отравления россияне выписаны из больницы.

Также в этот день российские вирусологи рассказали, что причиной массового отравления россиян в отеле Хургады мог стать ротавирус. Кроме того, отмечалось, что заболевшие, таким образом, могут попасть в зону риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть серьезные негативные последствия для здоровья.

Массовое отравление российских туристов в отеле AMC Royal произошло 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, в свою очередь, заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

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