Вирусологи назвали вероятную причину отравления россиян в Египте

Причиной массового отравления россиян в отеле AMC Royal Хургады (Египет) мог стать ротавирус, который передается через еду, воду и воздух. Об этом 1 ноября рассказали российские вирусологи.

Как отмечается, если версия подтвердится, заболевшие попадут в группу риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть крайне серьезные последствия.

«Кто у нас страдает? Те, у кого какие-то проблемы с иммунитетом. Понятно, если человек поражен ротавирусом, естественно, иммунитет страдает, потому что ротавирус бьет очень сильно по иммунной системе», — сказал Виталий Зверев, чьи слова приводит РЕН ТВ.

Ранее, в понедельник, одна из отдыхающих в AMC Royal россиянок рассказала «Известиям», что число пострадавших в результате отравления выросло примерно до 200, включая граждан РФ. До этого официально сообщалось об отравлении в отеле 47 туристов, в том числе из России.

По словам женщины, госпитализировали только пострадавших детей, их насчитывается около 30. Вcе остальные лечатся амбулаторно.

31 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что состояние здоровья российских туристов не вызывает опасений. Также отмечалось, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения после закрытия гостиницы.

Массовое отравление российских туристов в отеле AMC Royal в Хургаде произошло 30 октября. Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель закрывается на неопределенный срок.