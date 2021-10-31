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ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов

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Генпрокуратура Египта 31 октября сообщила о задержании шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal в Хургаде, где произошло отравление 47 туристов, в том числе из России. Оба задержанных отвергают предъявленные им обвинения.

«Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку», — цитирует заявление прокуратуры «РИА Новости».

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По данным ГП, в общей сложности госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии, четверо из Чехии. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

Кроме того, были опрошены врачи, наблюдающие за госпитализированными, сами отравившиеся туристы, а также те постояльцы отеля, которые не отравились.

В AMC Royal hotel прибыла также комиссия минтуризма и минздрава Египта. Комиссия изучает, в частности, используемый в напитках лед и продукты питания.

Ранее в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений.

Уточняется, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. В тот же день помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

В беседе с «Известиями» постояльцы рассказали об антисанитарии в отеле.

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