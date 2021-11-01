Число пострадавших в результате отравления в отеле Хургады выросло до 200, включая россиян, сообщили туристы в Египте 1 ноября «Известиям».

Они рассказали, что госпитализировали только пострадавших детей, их насчитывается около 35.

«Вех остальных лечат врачи в отелях, но учёт им не ведётся, лечат непонятными лекарствами», – добавили отдыхающие.

Днем ранее, в воскресенье, 31 октября, российский турист Марсель, который находится в отеле AMC Royal в Хургаде и является одним из отравившихся накануне туристов, сообщил о том, что из отеля не расселяли постояльцев. По его словам, сотрудники отеля не ходили по номерам, не спрашивали, нужна ли помощь кому-то из отравившихся.

Ранее, в этот же день, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений. Также отмечалось, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы.

Генпрокуратура Египта задержала шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal. Отмечалось, что оба задержанных отвергают предъявленные им обвинения.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

В ГП добавили, что кроме туристов из России, госпитализированы также 14 пострадавших из Эстонии и четверо из Чехии.

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