В посольстве РФ в Египте рассказали о состоянии отравившихся россиян

Все российские туристы, отдыхавшие в отеле AMC Resort в Хургаде и госпитализированные с симптомами отравления, выписаны из больницы. Об этом 1 ноября сообщает посольство России в Египте.

«По имеющейся информации, все российские туристы, госпитализированные в Хургаде с симптомами пищевого отравления, были выписаны из египетских медучреждений»,— сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

Также отмечается, что россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туроператоры разместили в других гостиницах.

Ранее в понедельник российские вирусологи рассказали, что причиной массового отравления россиян в отеле Хургады мог стать ротавирус. Кроме того, отмечалось, что заболевшие, таким образом, могут попасть в зону риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть серьезные негативные последствия для здоровья.

В этот же день одна из отдыхающих в AMC Royal россиянок рассказала «Известиям», что число пострадавших в результате отравления выросло примерно до 200. До этого официально сообщалось об отравлении в отеле 47 туристов, в том числе из России.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. 31 октября генпрокуратура Египта сообщила о задержании шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal. В отель прибыла также комиссия минтуризма и минздрава Египта. Комиссия изучает, в частности, используемый в напитках лед и продукты питания.