Минобрнауки разрешило вузам продолжить с 8 ноября дистанционный формат обучения

С 8 ноября российские вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в Минобрнауки РФ.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — говорится в приказе ведомства.

Кроме того, в документе сообщается, что вузам также разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию, пишет «Газета.Ru».

«Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», — сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что образовательная организация обязана предоставить учащимся методическую поддержку и за три дня предупредить об объеме аттестационной работы.

22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, подобная возможность продолжения обучения позволит обеспечить качественное образование.

Минпросвещения РФ 21 октября направило регионам рекомендацию объявить школьные каникулы на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями» назвал это логичным шагом. По его словам, если родители школьников находятся дома, то и детям следовало бы быть с ними. В противном случае они могут стать потенциальным источником инфекции для своих родственников, которые остались дома.

20 октября в связи с ростом количества новых случаев COVID-19, президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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