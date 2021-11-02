Экс-лидер «Правого сектора» Ярош назначен советником главкома ВСУ

Бывший лидер запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщил сам экс-лидер радикалов.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего», — написал Ярош на своей странице в Facebook.

Ранее, в декабре 2019 года, Ярош высказал мнение, что Украина будет уничтожена с помощью выполнения Минских соглашений. Он предложил нейтрализовать «коллаборационные промосковские силы в тылу» и активизировать боевые действия в Донбассе.

До этого, в июле 2019 года, экс-глава «Правого сектора» поддержал обстрел из гранатомета здания оппозиционного телеканала «112 Украина» в центре Киева. Он отметил, что «если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты».

В январе Ярош пригрозил устроить на Украине «новый майдан», если страну «сдадут России». Тогда он подчеркнул, что «у людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать».

В марте 2018 года радикал заявил, что у Украины есть потенциал для захвата Кубани, Донщины и Воронежа.