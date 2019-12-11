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Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Ссылаясь на «информацию из различных источников», Ярош утверждает, что Украина будет уничтожена с помощью выполнения Минских соглашений. Чтобы противостоять «плану Кремля», он предлагает перестать надеяться на Европу и сосредоточиться на развитии украинской армии и экономики.

Также он считает необходимым нейтрализовать «коллаборационные промосковские силы в тылу» и активизировать боевые действия в Донбассе, чтобы нанести противнику максимальные потери и навязать мир на украинских условиях.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. После государственного переворота в Киеве на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики ЛНР и ДНР, не согласные с действиями новых властей Украины.

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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