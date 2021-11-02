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В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов

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В Севастополе досрочно прекратили работу санитарные блокпосты по проверке QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает корреспондент «Известий». Въезд в город снова открыт.

Согласно полученной информации, ровно в полночь были сняты все предупреждающие знаки. Теперь въезжающих в город останавливать для проверки QR-кодов не будут. Дорога на Севастополь открыта со всех сторон.

Накануне о прекращении работы блокпостов, установленных на въездах в Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он выразил слова благодарности тем, кто участвовал в обеспечении работы блокпостов, отметив эффективность данной меры.

В первый день работы блокпостов в Севастополь не пустили более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном COVID-19.

Как заявлял Развожаев, данные меры были приняты из-за граждан, которые воспринимают период нерабочих дней как отпуск и готовятся к поездке на Крымский полуостров.

Также с 30 октября в Крыму ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не привившихся от COVID-19. Ограничение не действует в отношении вакцинированных или переболевших жителей республики. Кроме того, в республике введен режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы.

21 октября глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей республики во время действия нерабочих дней воздержаться от выездов в другие регионы. Он также призвал граждан к вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что это единственный способ защитить себя и близких.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В то же время регионы вправе ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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