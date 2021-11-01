В Севастополе прекратят работу блокпосты по проверке QR-кодов

Блокпосты, установленные на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов по вакцинации от коронавируса, прекращают работу. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы — значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам... Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить», — заявил он на заседании правительства города.

Губернатор выразил слова благодарности тем, кто участвовал в обеспечении работы блокпостов, отметив эффективность данной меры.

«Работа принесла результаты, мы сейчас уже видим, что роста [новых случаев] нет, наступила стабилизация. Ситуация пока тяжелая, но есть косвенные данные, которые говорят, что после окончания нерабочих дней мы эту ситуацию сможем переломить», — добавил он.

Контрольные пункты на въездах в Севастополь начали работу в ночь на 30 октября. Ожидалось, что они будут действовать в период нерабочих дней, до 7 ноября. Всем желающим приехать в город необходимо было предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Такие же правила действовали для жителей Севастополя, желающих покинуть город или въехать в него.

В первый день работы блокпостов в город не пустили более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном COVID-19.

Как заявлял Развожаев, данные меры были приняты из-за граждан, которые воспринимают период нерабочих дней как отпуск и готовятся к поездке на Крымский полуостров.

Также с 30 октября в Крыму ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не привившихся от COVID-19. Ограничение не действует в отношении вакцинированных жителей республики или переболевших. Кроме того,в республике введен режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы.

21 октября глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей республики во время действия нерабочих дней воздержаться от выездов в другие регионы. Он также призвал граждан к вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что это единственный способ защитить себя и близких.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В то же время регионы вправе ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.