Полиция начала проверку ролика со «штурмом» ТЦ в Улан-Удэ людьми без QR-кодов

Полиция Бурятии начала проверку по факту сообщений о конфликте в одном из торговых центров города Улан-Удэ между посетителями без QR-кодов и охранником. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Около 11:00 (06:00 мск) 30 октября поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место происшествия были направлены сотрудники полиции», — сказали «РИА Новости» в ведомстве, однако не уточнили, в каком именно ТЦ произошел инцидент.

Как уточнили в пресс-центре, поводом для проверки стала видеозапись, ранее появившаяся в нескольких Telegram-каналах. В ролике можно наблюдать, как группа мужчин и женщин пенсионного возраста набрасываются на стоящего в дверях ТЦ сотрудника службы безопасности за отказ пропустить их внутрь без защитных масок, сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов. После этого россияне попросту отталкивают охранника и заходят на территорию центра. В описании к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов «провели успешный штурм».

Ранее, 30 октября, сообщалось, что желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ на западе Украины. В разрешение конфликта вмешались правоохранители, после чего медики все же смогли завершить свою рабочую смену.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Так, в Рязанской области до 15 ноября введены QR-коды для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».