На западе Украины желающие вакцинироваться заблокировали медиков в ТРЦ

В торгово-развлекательном центре в Ивано-Франковске на Украине желающие вакцинироваться от коронавирусной инфекции на отпускали медиков, заблокировав для них выход. Об этом сообщил 29 октября местный Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи в Ивано-Франковске в своем Facebook.

«Хотя Центр вакцинации работает до 20:00 по расписанию, желающие вакцинироваться заблокировали врачей с угрозами, что не выпустят, пока не вакцинируют всех до последнего посетителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители создали неприятную и опасную ситуацию. В разрешение конфликта вмешались правоохранители, после чего медики смогли завершить свою рабочую смену.

28 октября стало известно, что за последние сутки на Украине COVID-19 заболел 26 071 человек — это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса в стране. За день госпитализировано 5366 человек, выздоровели 10 006, а 576 скончались. В то же время на Украине обновился рекорд по числу вакцинировавшихся за сутки. Прививку от коронавируса за последние 24 часа сделали 292 тыс. граждан.

Неделей ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что число людей на Украине, умирающих от ковида, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

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