В Китае раскрыли тайну смерти древнего «расхитителя гробниц»

Археологи раскрыли тайну смерти молодого мужчины, убитого около 1300 лет назад. Об этом 28 октября сообщило издание The Art Newspaper.

Его скелет нашли во время раскопок гробницы на кладбище Шиянцзы, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Останки обнаружили в разбойничьем туннеле, через который грабители пробирались к гробнице, сооруженной в 25–220 годах нашей эры.

На скелете можно увидеть следы ножевых ранений. По мнению ученых, мужчина был еще жив, когда его бросили в шахту и оставили там умирать. Ему было порядка 25 лет. По словам исследователей, убийство произошло между 640 и 680 годами нашей эры.

«Тело было распростерто на земле, а правая рука расположена так, словно он прикрывает сильно покалеченное лицо. Основываясь на порезах и тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, мы пришли к выводу, что этот парень умер в результате нападения на него», — объяснил антрополог Цянь Ван.

Ученые считают, что убитый не входил в число грабителей, построивших туннель, поскольку шахта уже начала заполнятся землей до того момента, когда он был в нее сброшен. Вероятно, таким образом преступники решили скрыть содеянное и спрятали тело в общей могиле, как «листок в лесу», считают исследователи.

Рядом с телом был обнаружен ржавый меч.

«Мы не можем сказать, чей он. И не знаем, принадлежал ли он кому-нибудь из нападавших», — сказал Ван.

Он подчеркнул, что это открытие «единственное в своем роде». По словам Вана, уникальным его делает то, что археологи и раньше находили скелеты грабителей во время раскопок, но они погибали из-за обрушения туннелей, а не были жертвами убийств.

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