Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет

Археологи обнаружили букеты цветов возрастом от 1800 до 2000 лет в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Bouquets of flowers left as offerings to the gods 1800 years ago are discovered in tunnels under Teotihuacan pyramid #Mexico pic.twitter.com/Ks836IFovC — Hans Solo (@thandojo) August 15, 2021

Древние артефакты были найдены на глубине 18 м под храмом, посвященном Кетцалькоатлю (он же «Пернатый змей») — одному из важных богов времен древней Мезоамерики, исторического региона, который включал в себя центральную Мексику и северную Коста-Рику, пишет 17 августа телеканал «360». По мнению специалистов, растения могли являться подношением богу. Местные жители верили, что это божество подарило человечеству кукурузу, а также участвовало в создании людей.

Как отметил археолог Национального института антропологии и истории (Мексика) Серхио Гомес, стебли растений прекрасно сохранились. Всего специалисты нашли четыре букета в хорошем состоянии. Они связаны веревками, сделанными, вероятно, из хлопка. Гомес назвал находку очень важной, поскольку она доказывает, что на этом месте проводились ритуалы, отмечает телеканал «Звезда».

Археолог отметил, что теперь ему вместе с коллегами предстоит установить, кто именно делал эти подношения, отмечает REGNUM.

Команда ученых почти 12 лет работает в Теотиуакане. Они просеивают древнюю почву, изучают скалы, пирамиды и руины дворцов, чтобы найти подсказки о том, кто когда-то жил в этом районе. По мнению специалистов, город был построен в 100 году до н.э. и существовал до восьмого века. На пике развития, как полагают ученые, его населяло около 200 тысяч человек.

13 августа археологи музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму обнаружили, что на позднем этапе функционирования крепости Каламита там существовала городская застройка. Найденные сооружения относятся к XV–XVI векам, и возведены они были, вероятно, еще в период княжества Феодоро.