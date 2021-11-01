В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса

Общее число сделанных прививок от коронавируса в 184 странах мира превысило 7 млрд. Такие данные приводит в воскресенье, 31 октября, агентство Bloomberg.

«Было введено более 7,04 миллиарда доз — этого достаточно для полной вакцинации 45,7% населения мира», — говорится в публикации.

Отмечается, что, по последним данным, за сутки в среднем прививаются 32,1 млн человек.

При этом, по количеству введенных доз лидируют Китай (2,25 млрд доз, полностью вакцинированы 76,3% населения), Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 23,6% населения), США (419 млн доз, полностью вакцинированы 57,8% человек) и Бразилия (272,7 млн доз, полностью вакцинированы 56,3% жителей). На Мальдивах привито самое большое количество населения – 95,4%.

Страны и регионы с высокими доходами вакцинируют свое население более чем в 20 раз быстрее государств с самыми низкими доходами, подсчитали аналитики.

По их информации, чтобы вакцинировать во всем мире 75% людей при таких темпах, необходимо будет еще как минимум пять месяцев.

Раннее, в этот же день, было опубликовано итоговое коммюнике саммита G20. Главы 20 крупнейших экономик приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом.

В декларации указывается тот факт, что для достижения цели по вакцинации не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года государствам необходимо предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования.

30 октября Владимир Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Глава государства подчеркнул, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки. Кроме того, российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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